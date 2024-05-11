Burnley, Tottenham'a yenilerek küme düşen 2. takım oldu

İngiltere Premier Lig'de Tottenham'a 2-1 yenilen Burnley, bu sezon Sheffield United'ın ardından küme düşen 2. takım oldu.

Premier Lig'in 37. haftasında, küme düşme hattında yer alan Burnley, Tottenham'a konuk oldu.

Burnley, 25. dakikada Jacob Bruun Larsen'in golüyle 1-0 öne geçse de Tottenham, 32. dakikada Pedro Porro'nun golüyle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 82. dakikada ise Micky van de Ven'in golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla 63 puana çıkan ve ligde 5. sırada yer alan Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürdü.

Ligde tek maçı kalan ve 24 puanla 19. sırada yer alan Burnley'nin ise küme düşmesi kesinleşti.

Günün düşme hattını ilgilendiren diğer maçında Luton Town, deplasmanda West Ham United'a 3-1 yenilerek 26 puanla düşme hattında 18. sırada kaldı.

Premier Lig'de küme düşen son takım, tek maçı kalan 26 puanla 18. sıradaki Luton Town ya da 2 maçı kalan ve 29 puanla 17. sırada yer alan Nottingham Forest olacak.