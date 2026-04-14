Burhaniye'de Geleneksel Çocuk Sporcular Şenliği başladı

Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğinde düzenlenen "3. Geleneksel Çocuk Sporcular Şenliği" Atatürk Spor Salonu'nda voleybol maçlarıyla start aldı. 23 Nisan coşkusuyla birleşen şenlik, 14-21 Nisan tarihleri arasında çocukları sporla buluştururken Jimnastik, judo, atletizm, voleybol, basketbol ve masa tenisi gibi birçok spor branşında müsabakalar düzenlenecek.

Burhaniye'de, çocuklar hem yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak hem de 23 Nisan haftası boyunca keyifli bir spor atmosferinde vakit geçirecek. Şenlik boyunca sporcuların kabiliyetleri uzman gözler tarafından değerlendirilecek. Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri, 22 Nisan Salı günü düzenlenecek özel ödül töreninde takdim edilecek. Burhaniye'de çocukları spora teşvik etmek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlamlı bir şekilde kutlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, ilçedeki genç sporcular için unutulmaz bir deneyim olmaya aday olacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı