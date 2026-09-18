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Burdurlu judoculardan Türkiye Şampiyonası’nda 2 madalya

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Burdurlu judoculardan Türkiye Şampiyonası’nda 2 madalya
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Çanakkale’de düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Türkiye Judo Şampiyonası’nda mücadele eden Burdur SEM sporcuları, organizasyonu 1 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Çanakkale'de düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Türkiye Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Burdur SEM sporcuları, organizasyonu 1 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Çanakkale Güzelyalı'da 10-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen SEM Türkiye Judo Şampiyonası'nda Burdur'u temsil eden sporcular, önemli dereceler elde etti. Şampiyonada Ceylin Başarır, 63 kilo kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Ayşenur Özdil ise 52 kilo kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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