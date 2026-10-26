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Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başladı

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Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başladı
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Burak Yılmaz yönetiminde başladı. Antrenmanda pas, bisiklet, mobilite ve kuvvet çalışmalarının ardından yüksek tempolu koşular yapıldı.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, ısınmanın ardından dar alanda topa sahip olma ve pas çalışmalarına geçti. Antrenmanın devamında bisiklet ve mobilite çalışmasının yanı sıra üst vücut esnetme ve genel kuvvet uygulamalarına yer verildi. Programın son bölümünde ise yürüyüş, hafif tempo koşu ve fiziksel dayanıklılığa yönelik yüksek tempolu koşular gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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