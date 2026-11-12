Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, Başakşehir maçı hazırlığına antrenmanla başladı

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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 rondo ile devam eden idmanda topa sahip olma organizasyonları üzerinde duruldu. İdmanın ana bölümünde ise istasyonlu aerobik çalışmaya yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı