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Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, Başakşehir maçı hazırlığına antrenmanla başladı

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Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, Başakşehir maçı hazırlığına antrenmanla başladı
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 rondo ve topa sahip olma çalışmalarının ardından istasyonlu aerobik çalışmayla sürdü.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 rondo ile devam eden idmanda topa sahip olma organizasyonları üzerinde duruldu. İdmanın ana bölümünde ise istasyonlu aerobik çalışmaya yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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