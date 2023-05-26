Burak Yılmaz 'Yaşananları anlatacağım' diyerek Fortuna Sittard'dan resmen ayrıldı

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'dan ayrıldığını resmen açıkladı. Deneyimli golcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seneye Fortuna'da olmayacağım. En kısa zamanda başkan ve yönetimle yaşananları anlatacağım. Sizlere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, son kararını verdi. 37 yaşındaki futbolcu, kulüp ile yollarını resmen ayırdı.

"YAŞANANLARI ANLATACAĞIM"

Burak Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seneye Fortuna'da olmayacağım. En kısa zamanda başkan ve yönetimle yaşananları anlatacağım. Sizlere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

BURAK'IN KARNESİ

Burak Yılmaz bu sezon Fortuna Sittard formasıyla 27 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.