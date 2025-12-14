Burak Yılmaz: 'Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım'

Haberler

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Göztepe maçından sonra düzenlenen basın toplantısında, Rize ve Başakşehir maçlarının ardından takımdan ayrılacağını duyurdu. Yılmaz, taraftarların tepkilerini de eleştirdi ve takımın gelişimini vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor ve Başakşehir maçlarının ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynadığı Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Zor bir maç oynadık. Göztepe 3 yıldır aynı oynuyor. Etkili oynuyor. Uzun oynuyorlar. Biz de 7 eksikle kısa bir takım olduğumuz için iyi savunmaya çalıştık. Penaltıyı kaçırdıktan sonra gol yedik. Çok çalıştığımız bir noktada gol yedik. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız oldu" dedi.

Maç içerisinde taraftarlardan kendisine ve oyuncularına küfürler edildiğini söyleyen ve 2 maç sonra görevini bırakacağını açıklayan Yılmaz, "Bu şehirde farklı şeyler var. Buraya geldiğimiz 0 puan vardı, bugün 23 puanla Avrupa hayali kuran bir takım var. Bugün bana küfür ettiler, 'Takım neden oynamıyor?' dediler. İnsanlarda biraz kıymet bilmek olur. Önümüzdeki Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım. O maçlardan sonra burada olmayacağım, sonrasında helalleşeceğiz. O 2 maçı kazanıp yolumuza bakacağız. Bu karar mağlubiyetle alakalı değil, bu tepkileri ben ve oyuncularım hak etmedi. Bazen oyuncular gününde olmayabilir ama bu kadar tepki de normal değil. Biz bu takımı 0 puanla devraldık. Nereden nereye geldik. Eleştiriyi kabul ederiz bu kadarı fazla" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
