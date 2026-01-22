Gaziantep FK'de hedef Konyaspor maçını kazanmak

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında galip gelmek istediklerini söyledi.

Yılmaz, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray maçında alınan 1 puanın çok kıymetli olduğunu, şimdi Konyaspor maçına konsantre olduklarını belirtti.

Kentteki hava koşullarının antrenman yapmalarını zorlaştırdığını anlatan Yılmaz, "Tüm gücümüzle her şeyimizle ona konsantre olmuş durumdayız. Hava şartlarını görüyorsunuz, bir tek dün antrenman yapabildik. O da teknik ve taktik antrenmanı değildi. Bugün hava çok kötü yine sahada çalışamayacağız. İçeri gireceğiz, zannediyorum yarın da öyle olacak. Bunların hiçbirisi bahane değil, biz önümüze konsantre olmuş durumdayız. Allah izin verirse kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, devre arası transferlerini yüzde 95 oranda bitirdiklerini, bir kaleci transferi düşündüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir tane yabancı kaleci düşünüyoruz. Kalecilerime çok güveniyorum, inanıyorum ama bir tane yapabilirsek transfer yapmaya çalışacağız. İkinci devre her zaman zordur ama biz kendi işimize bakacağız. Kendi önümüze, hedef ve hayallerimize bakacağız. Maç maç gidiyoruz. İkinci devrenin zor geçeceğini hepimiz biliyoruz ama biz Konya maçından sonra Gençlerbirliği maçına bakacağız."