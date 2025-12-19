Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ya geri döndü

Gaziantep Fk'daki teknik direktörlük görevinden geçen hafta ayrılan Burak Yılmaz, kulübe geri döndü.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Başkan Memik Yılmaz'ın ardından Gaziantep FK da kulübün sitesinden Burak Yılmaz için açıklama yaptı.

Gaziantep FK'nın açıklamasında, "Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır.

Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor; armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz!" ifadeleri yer aldı.

GEÇEN HAFTA İSTİFA ETMİŞTİ

Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 1-0 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıklamış ve ertesi gün de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.