Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ya geri döndü

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ya geri döndü
Güncelleme:
Gaziantep FK, geçen hafta görevini bırakan teknik direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaştı. Kulüp başkanı Memik Yılmaz'dan açıklama geldi. Başkan Memik Yılmaz'ın ardından kulüpten de resmi açıklama yapıldı.

  • Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ya teknik direktör olarak geri döndü.
  • Burak Yılmaz, geçen hafta Gaziantep FK'daki teknik direktörlük görevinden istifa etmişti.

Gaziantep Fk'daki teknik direktörlük görevinden geçen hafta ayrılan Burak Yılmaz, kulübe geri döndü.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Başkan Memik Yılmaz'ın ardından Gaziantep FK da kulübün sitesinden Burak Yılmaz için açıklama yaptı.

Gaziantep FK'nın açıklamasında, "Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır.

Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor; armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz!" ifadeleri yer aldı.

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ya geri döndü

GEÇEN HAFTA İSTİFA ETMİŞTİ

Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 1-0 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıklamış ve ertesi gün de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

bu gitse ne olacak sanki volkan demirel gelecek örnek, Anadolu takımları aylık hoca değiştirir,, Bunlar doğru düzgün futbolcuda değil di ya neyse bizim lige anca bunlar olur zaten

