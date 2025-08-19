Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü oldu

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü oldu
Süper Lig'de ilk 2 haftada aldığı 2 mağlubiyet sonrasında teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Burak Yılmaz'la anlaştığını duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Gaziantep FK, yaz başında takımın başına getirdiği İsmet Taşdemir ile ligin ilk iki maçında alınan mağlubiyetlerin ardından geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

