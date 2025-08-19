Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İSMET TAŞDEMİR İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Gaziantep FK, yaz başında takımın başına getirdiği İsmet Taşdemir ile ligin ilk iki maçında alınan mağlubiyetlerin ardından geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.