Burak Yılmaz: "Bireysel hatalardan mağlup olduk"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında bireysel hatalardan mağlup olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Gole kadar istediğimiz her şey oldu. Özellikle duran top organizasyonunda istediğimiz her şeyi yapabildik. Yaptığımız hata sonrası geçişten 1-0 mağlup duruma düştük. Sonrasında yediğimiz bireysel hatalardan mağlup olduk. Karşınızda büyük oyuncular var. Aslında 1-1'den sonra nasıl oynamamız gerektiğini milli arada çalışmamız lazım" dedi.

"Oyuncularımızın açlığını istiyorum"

Kart gördüğü maçlar nedeniyle birçok kez saha kenarında olamadığı hatırlatılan Burak Yılmaz, bu konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

"Eleştiriler hem yapıcı hem olumlu ve niyeti görünce dikkate almam gerekiyor. Allah'a şükür son 2 maçtır kenardayım. Bir daha da çıkmak istemiyorum. Sadece hocanın tavırları değil. Hakemlerin iletişimi de önemli. Büyük problemi üzerime alıyorum. Hırsımdan enerjimden agresif şekilde yansıtıyorum. Bununla alakalı çalışıyorum. Oyunla alakalı ne yapması gerektiğini bilen çok net bir takımım olduğunu görüyorum. 7 tane eksik oyuncuyla buraya geldik, ben bu durumları hiç dile getirmedim. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Diğer oyuncularım bugünler için var. Her an hazır olmak zorundayız. Oyuncularımızın açlığını istiyorum. Genç oyuncuların aç olması lazım. Bir jenerasyon değişikliği var. O eski açlık duygusunu, gol atma, bazı oyuncularımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Gaziantep FK olarak iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hatalarımızla, sevaplarımızla bu yolda iyi ilerleyip devam ederiz."

"Kadıköy'de baş altı takımların bir an bile oyundan kopmaması gerekiyor"

Burak Yılmaz, Fenerbahçe'nin bekledikleri gibi sahaya çıktığını belirterek, "Kulüpte küçük bir kaosun olduğu, Kasımpaşa maçının ikinci devresi gibi beklenen bir takımdı. Hatta Levent'in sağ bek oynayacağını bekliyorduk. Fenerbahçe'nin artı yönlerini, eksi yönlerini analiz etmeye gerek yok. Bu statta zaten Fenerbahçe her zaman 1-0, 2-0 öndedir. Ön tarafta çok özel oyuncuları var. Asensio, Talisca, Kerem gibi oyuncuları var. Ben Cherif'in de önemli oyuncu olacağını düşünüyorum. Asensio 40 metreden vuruyor. Birisi 3 kişiyi geçip gol atıyor. Tabii ki kendimiz geliştiriyoruz ama çok fazla Fenerbahçe'yi analiz etmeye gerek yok. Bugün duran toptan gol atacağımıza inanıyorduk. Fenerbahçe çok büyük. Baş altı takımların burada çok fazla mücadele etmesi, bir an bile oyundan kopmaması gerekiyor. Bugün Nene hat-trick yaptı" ifadelerini kullandı.

"Makas çok açıldı, kalitesiz lig oynuyoruz"

Baş altı takımlarla, alt sıralardaki takımların arasındaki makasın çok açıldığını ve bundan dolayı ligin kalitesiz oynandığını belirten 40 yaşındaki teknik adam, "Başakşehir, Kasımpaşa, Göztepe ödeme güçleri olan takımlar. Antalyaspor, Karagümrük, Kayserispor, Eyüpspor gibi takımlarla baş altı takımların makası çok açıldı. O yüzden kalitesiz lig oynuyoruz. Biz nasıl maaş ödüyoruz haberiniz var mı? Başkan şu ana kadar maaşları nasıl verdi? Asıl problem bu. Çok zengin kulüp sahipleri, değerli kulüpler var ama biz can çekişiyoruz orada. Ben Gaziantep FK, Kayserispor, Kasımpaşa ile yaptıklarımın daha değerli olduğunu düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı