Burak Yılmaz'dan olay sözler! Fatih Terim için söyledikleri gündem oldu

Kariyerine Hollanda'da devam milli futbolcu Burak Yılmaz, dobra dobra açıklamalar yaptı. Katıldığı Twitch yayınında konuşan Yılmaz'ın, Fatih Terim hakkında söyledikleri gündem oldu. Milli takımda yaşanan prim krizi ile ilgili de konuşan Yılmaz, "Arda'ya, sakın bunun lafını yapma dedim." şeklinde konuştu. 4 büyüklerde oynadım ve Fenerbahçe hariç hepsinde formanın hakkını verdim diyen milli golcü, Sarı-lacivertli ekipteki başarısızlığı için de "Kendi suçumdu" dedi.

Hasan Arda Kaşıkçı'nın Twitch yayınına konuk olan Burak Yılmaz, olay açıklamalar yaptı. Fatih Terim için söyledikleri gündem olurken, milli takımdaki prim krizi için de yıllar sonra ilk kez konuştu.

"BEN ÖYLE BİR GÜLÜŞ YAPMAZDIM"

Galatasaray ile Beşiktaş arasında derbi mücadelesinde yaşanan pozisyon üzerinden konuşan 37 yaşındaki golcü, "Şampiyonluk maçıydı. Biz kazansaydık Galatasaray'ın önüne geçecektik. Ben olsam öyle bir gülüş yapmazdım orada. O kendimi yere attığımı düşündü ama bana faul vardı orada. Kaç kişinin önündeyiz. Neyse konuşmak istemiyorum." dedi.

"ARDA'YA, SAKIN BUNUN LAFINI YAPMA DEDİM"

Milli takımda yaşanan prim krizine de değinen Burak Yılmaz, o zamanlar yaşananları anlattı. Yılmaz," Arda bana bir hediye alırsın artık karam dedi. Selçuk da 'Ona prim yatmadı.' diye karşılık verdi. Arda bunu duyunca delirdi. Ben de Arda'ya sakın bunun lafını yapma dedim." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEKİ BAŞARISIZLIĞIM KENDİ SUÇUMDU"

Türkiye'de 4 büyüklerin hepsinde aslanlar gibi forma giydim diyen Burak Yılmaz, "Fenerbahçe hariç hepsinin hakkını verdim. Fenerbahçe'deyken Aragones'e denk geldim. Çok aksi bir kişilikti. Ben de gençtim sonuçta. Fenerbahçe'de başarısızlığım kendi suçumdu." dedi.