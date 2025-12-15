Haberler

Burak Yılmaz'dan istifa kararı! Şehirden ayrılıyor

Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti ve şehirden ayrılıyor. Yılmaz, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, Rize ve Başakşehir maçlarını kazanıp ondan sonra burada olmayacağını belirtmişti.

  • Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz görevinden istifa etti.
  • Burak Yılmaz'ın istifası, takımın Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 yenilmesinin ardından gerçekleşti.
  • Burak Yılmaz'ın şehirden ayrıldığı bildirildi.

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep Fk'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Teknik direktör Burak Yılmaz, görevinden istifa etti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre genç teknik adam şehirden ayrılıyor.

MAÇ SONRASI SÖZLERİ AYRILIĞIN HABERCİSİYDİ

Burak Yılmaz, Göztepe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyallerini açık şekilde vermişti. Gaziantep Fk'ye geldiğinde takımın sıfır puanla, gol atamadan ve küme düşmüş gözüyle bakılan bir konumda olduğunu hatırlatan Yılmaz, gelinen noktada 23 puan toplayan ve Avrupa hayalleri kurulan bir takım oluşturduklarını ifade etmişti.

"BU TEPKİYİ HAK ETMEDİM"

Tribünlerden gelen tepkilere dikkat çeken Burak Yılmaz, kulübe arkasından edilen küfürleri kabul edemediğini dile getirmişti. Şehirde siyasetin futbolun önüne geçtiğini savunan Yılmaz, başkana yönelik eleştirilerin kendi üzerinden yapılmasını anlayabileceğini ancak kendisinin kimsenin adamı olmadığını vurgulamıştı. Yılmaz, yaşananların vefa duygusuyla bağdaşmadığını da sözlerine eklemişti.

"İKİ MAÇ SONRA AYRILACAĞIM" DEMİŞTİ

Tecrübeli teknik adam, açıklamasında Çaykur Rizespor ve Başakşehir maçlarının ardından görevden ayrılacağını açıkça ifade etmiş, bu süreçte hem kupada hem ligde galibiyet hedeflediklerini belirtmişti. Ancak alınan son yenilgi sonrası Burak Yılmaz'ın bu süreci beklemeden istifa ettiği ve Gaziantep'ten ayrıldığı aktarıldı. Gaziantep FK cephesinden istifaya ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

