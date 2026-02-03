Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Süper Lig'de 8. sırada bulunan Gaziantep FK'de Başkan Memik Yılmaz ve teknik direktör Burak Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

27 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

Ziyarette MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Gaziantep'in plaka kodu da olan 27 numara ile birlikte Devlet Bahçeli'nin isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

BURAK YILMAZ'DAN PAYLAŞIM

40 yaşındaki genç teknik adam Burak Yılmaz, görüşmeye ilişkin bir paylaşımda bulundu. Burak Yılmaz, yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin nazik kabulleri ve keyifli sohbeti için teşekkür ederiz.' sözlerini sarf etti.