Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve teknik direktörü Burak Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Süper Lig'de 8. sırada bulunan Gaziantep FK'de Başkan Memik Yılmaz ve teknik direktör Burak Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
27 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ
Ziyarette MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Gaziantep'in plaka kodu da olan 27 numara ile birlikte Devlet Bahçeli'nin isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.
BURAK YILMAZ'DAN PAYLAŞIM
40 yaşındaki genç teknik adam Burak Yılmaz, görüşmeye ilişkin bir paylaşımda bulundu. Burak Yılmaz, yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin nazik kabulleri ve keyifli sohbeti için teşekkür ederiz.' sözlerini sarf etti.