Milli takımı bırakan Burak Yılmaz'dan ay-yıldızlılar için bomba istek! Kalbinden geçeni açık açık söyledi

Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, Socrates'in YouTube kanalında Mehmet Demirkol'un konuğu oldu. Deneyimli golcü, A Milli Takım ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

"HOCAMIZIN KESİNLİKLE TÜRK OLMASINI İSTERİM"

Hırvatistan, İngiltere ve Portekiz'i örnek gösteren Burak Yılmaz, "Hepimiz en son Hırvatistan'la oynadık ve onları yere göğe sığdıramadık. Ben milli takımda Hırvatistan'ın 4 jenerasyonuyla oynadım. Yıllardır hocaları da aynı oyuncuları da ve başarılılar da... Hırvatistan başarılı gidiyor, hocaları Hırvat. İngiltere'ye bakıyorsun İngiliz. İtalyanlar'ın İtalyan. Portekiz en büyük başarıları yakalarken hocası Portekizli'ydi. Ben milli takım hocamızın kesinlikle Türk olmasını isterim." ifadelerini kullandı.

"BİZ PRİMCİ DEĞİLİZ"

A Milli Takım'da çıkan prim kriziyle ilgili de konuşan Yılmaz, "Bu konudan dolayı çok üzüldüm ama artık da takmıyorum. Hala bana primci falan yazanlar var. Çok umursamıyorum, biz mağduruz. Biz primci değiliz. benle birlikte Gökhan Gönül de prim almadı ama ben yazıldım. Ben bir de kamptayım, sakatlığımdan dolayı oynamadım. Çok önemli değil helali hoş olsun. Hiç sorun değil. Benim primci olmadığımla ilgili daha sonra TFF yöneticileri hepsi teker teker ''Hakkını helal et'' dediler. Bu bana yeter. Benim primci olmadığımı oradaki başrol kimse o da biliyor." dedi.