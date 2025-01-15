Burak Yılmaz: 2010-2011 sezonu şampiyonu belli

Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden, Burak Yılmaz, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta futbolseverlerle bir araya geldi.

Konferansta, 2010-11 sezonundaki şampiyonlukla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Yılmaz, önemli bir konuya dikkat çekti.

"KİMİN ŞAMPİYON OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"

Yılmaz, "Gönlümüzde kimin şampiyon olduğunu da herkes biliyor. Yastığa başımızı koyduğumuzda kimin şampiyon olduğunu herkes biliyor. Bu konu ile alakalı konuşmamız lazım çünkü bu konu Trabzonspor'u 10 yıl geri itmiştir, Fenerbahçe'yi de geri itmiştir. Türk futbolunu da en az 10 yıl geri itmiştir" dedi.