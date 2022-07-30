Burak Kızılhan: 5 yıldız, formalarımıza 2023-24 sezonundan itibaren dahil olacaktır

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Bu sezon itibarıyla TFF'nin kuruluşu olan 1923 yılından bugüne kadar kazandığımız 5 yıldızımızı formalarımızın dışında her yerde kullanmaya başladık. 5 yıldız, formalarımıza ise 2023-24 sezonundan itibaren dahil olacaktır" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun (YDK) Temmuz ayı Olağan Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Genel Sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Kızılhan, geride kalan 3 aylık süreçte yeni sezona sportif çerçeve başta olmak üzere en iyi başlamak adına yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ülker Sports ve Etkinlik Salonu'nda, gerçekleştirdiğimiz faaliyetler oy birliği ile ibra edildi. Denetimin de ibra edilmesinin ardından 2022 yılı bütçemiz kabul edildi. Sportif olarak geride kalan 3 ay boyunca Cumhuriyetin 100'üncü yılında şampiyon olmak adına yaptığımız planlara başladık. Bu kapsamda erkek futbol takımının başına dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u getirdik. Bu noktada geçtiğimiz sezon göreve gelen İsmail Kartal hocamıza bir kez daha camiamız adına teşekkür ediyorum. Erkek basketbol Türkiye Süper Lig serisinde Anadolu Efes'i mağlup ederek kupayı müzemize götürdük. Safiport kadın basketbolda şampiyonluk yaşadı. Madalya ve kupa kazanan şubelerimizi canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Fenerbahçe Safiport Takım Menajeri Arzu Özyiğit, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, Fenerbahçe HDI Sigorta Sportif Direktörü Darek Stanicki, Fenerbahçe Kürek Şubesi Sorumlusu Ozan Bayülken, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi Sorumlusu Deniz Çınar, Fenerbahçe Boks Şubesi Sorumlusu Selahattin Atasever, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, Fenerbahçe Atletizm Şube Sorumlusu İhsan Özden, Fenerbahçe Masa Tenisi Şubesi Sorumlusu Yardımcısı Melis Budak, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Koordinatörü Onur Başar, Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı İdari Menajeri Ogün Karataş, ilgilendikleri branşlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.