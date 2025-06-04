Burak İnce: 'Her Genç Oyuncu A Milli Takım Formasını Giymeyi Hedefler'

Burak İnce: 'Her Genç Oyuncu A Milli Takım Formasını Giymeyi Hedefler'
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Ümit Milli futbolcu Burak İnce, A Milli Takım formasını giymek istediğini belirterek, kampın iyi geçtiğini ve önlerindeki maçları kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti.

- Burak İnce: "Her genç oyuncu, A Milli Takım formasını giymeyi hedefler"

İSTANBUL - Ümit Milli futbolcu Burak İnce, hedefinin her genç oyuncu gibi A Milli Futbol Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi.

Karadağ ile yarın İstanbul'da özel maçta karşılaşacak olan Ümit Milli Futbol Takımı'nda Burak İnce, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kampın güzel geçtiğini söyleyen İnce, "Egemen Korkmaz'ı oyunculuk zamanından beri biliyoruz. Hocamızın gelmesiyle güzel ve yoğun bir şekilde ilerliyoruz. Önümüzde iki maç var. O iki maçı kazanıp bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hedefinin A Milli Futbol Takımı olduğunu ifade eden 21 yaşındaki futbolcu, "Her genç oyuncu, A Milli Takım formasını giymeyi hedefler. A Milli Takım'daki bütün oyunculardan bir şey kazanmak istiyorum. Hepsinden bir şey kapmaya çalışıyorum. Bütün maçlarını izlemeyi seviyorum" diye konuştu.

Kariyerinde bazı şeylerin istediği gibi gitmediğini belirten Burak İnce, "Şu anda kariyerime devam ediyorum. Avrupa'da istediğim gibi bir sezon geçmedi. Küme düştüm. Önümüzde uzun yıllar var. Bu uzun yılları en iyi şekilde değerlendirip parlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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