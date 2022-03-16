Burak Elmas'tan bomba iddia: Bir sonraki TFF seçimi için bile lobi yapıyorlar

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Barcelona karşılaşmasından önce yaptığı açıklamalar gündemi salladı. Elmas, 13 hakemin ipinin çekilmesi ve Tff'ye ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları:

"BİRLİKTELİK BİTTİ"

"Maalesef Kulüpler Birliği adına gidilerek, mutabık olunmayan bir liste, Kulüpler Birliği'nin gücü kullanılarak MHK ve Tff'ye gitti. O gün itibarıyla, Kulüpler Bİrliği'nin birlikteliği bu dönemliğine sona ermişti."

"HANGİ TAKIMA HATA YAPTILAR?"

Niçin, hangi takıma hata yapmışlar? Bunları çok iyi incelemek lazım. Bu kararları alırken bu hakemlerin ailesi olduğunu ve bir vefa gösterilmesi gerektiğini bilmek gerekiyor. Yapılış zamanı ve şekli yanlış oldu.

"SEÇİMLER İÇİN LOBİ YAPIYORLAR"

Birtakım lobiler ve güç gösterisinde bulunan kulüpler var. Bir sonraki TFF seçimleri için bile lobi yapanlar var. Türk futbolu bu kadar büyük bir kaosun içinde. Kulis çalışmaları başladı. Bunun en büyük zararını da Türk futbolu çekiyor

"LİSTE ÇIKARTTIRDIM"

Galatasaray'a ciddi bir operasyon yapıldı. Resme baktığınızda, bir kulübün lehine hakem yapan hakemlerin, geçen gün liste çıkarttırdım, bütün hakemlerimizin hangi takımın maçını yönettiği ve dinlendirildiğinin tablosu geldi

"BENİ RAHATSIZ ETTİ"

9 hakemin, liste dışı kalması beni rahatsız ediyor. Hangi maçta, hangi takıma hata yapmışlar? Bunu incelemek lazım. Kalanlar niye kaldı, gidenler niye gitti? Bu hakemlerin gitmesini isteyenler oldu mu? Hangi maçları iyi yönetmedikleri için görevden alındılar?

"BEN UYARDIM"

Sezon başlamadan 'Bu konuları sezon başlamadan halledelim, yoksa yeni bir kaos sezonuna giriyoruz' dedim. Kaos sezonundayız. 10 hafta kala hakemler görevden alındı. O zaman bununla ilgili suç duyurusunda bulunalım ve herkes aklansın. Şu an bunu herkes söyleyebilir.

"TRABZONSPOR BAŞARILI"

Trabzonspor, şu anda lider. Buraya gelmek için çok ciddi bir emek verdiler. Bu emeğe haksızlık etmemek lazım. Son derece de başarılı gidiyorlar. Onun için bu konuları birbirine karıştırmamak lazım. Bizim konumuz, sistem."

AA / Spor