Bunu nasıl yaptın Ersin! Beşiktaş taraftarı çılgına döndü

Beşiktaş'ın Azerbaycan ekibi Sabah FK ile oynadığı dostluk maçına Ersin Destanoğlu'nun yaptığı hata damga vurdu. Kalesinden açılıp topu önündeki rakibine nişanlayan Ersin, gole sebebiyet verdi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, performansından memnun olmadığı Ersin'e ağır eleştiriler yöneltti.

Beşiktaş, depremzedeler için başlatılan 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan ekibi Sabah FK ile özel bir maç yaptı. Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

ERSİN DAMGA VURDU

Karşılaşmanın 70'inci dakikasında Sabah FK, Davit Volkovi ile skoru 3-3'e getirdi. Kalesinden açılan Ersin, müsait durumdayken topu rakip fubolcu Volkovi'nin kafasına nişanladı. Sonrasında topu yakalamak için koşan Ersin, Volkovi'ye yetişemedi ve kalesinde golü gördü.

TARAFTAR TEPKİLİ

Kaleyi Mert Günok'a kaptıran Ersin, dostluk maçındaki fırsatı da iyi kullanamadı. Siyah-Beyazlı taraftarlar genç kaleciyi eleştiri yağmuruna tuttu.

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