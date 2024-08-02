Bunu başaran 2 kişiden 1'i oldu! Milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada finale yükseldi

İlk olimpiyatına katılan milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama elemelerinde tarihi bir başarıya imza attı.

1,92'LİK DERECESİYLE FİNALE KALDI

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, kadınlar yüksek atlama elemeleri gerçekleştirildi. Olimpiyatlara ilk kez katılan milli atlet Buse Savaşkan, 1,92 metrelik derecesiyle elemeleri 8'inci sırada tamamladı ve finale yükselmeyi başardı.

BUNU BAŞARAN İKİNCİ ATLET

İlk olimpiyatından final sevinci yaşayan Buse Savaşkan, Londra 2012'de mücadele eden milli sporcu Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci atlet olmayı başardı. Buse, 4 Ağustos Pazar günü madalya mücadelesine çıkacak.