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Bunu başaran 2 kişiden 1'i oldu! Milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada finale yükseldi

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İlk olimpiyatına katılan milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama elemelerindeki 1,92 metrelik derecesiyle finale kaldı. Buse, bu başarısıyla Londra 2012'de mücadele eden milli sporcu Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci atlet oldu. Başarılı yüksek atlamacı, 4 Ağustos Pazar günü madalya mücadelesine çıkacak.

İlk olimpiyatına katılan milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama elemelerinde tarihi bir başarıya imza attı.

1,92'LİK DERECESİYLE FİNALE KALDI

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, kadınlar yüksek atlama elemeleri gerçekleştirildi. Olimpiyatlara ilk kez katılan milli atlet Buse Savaşkan, 1,92 metrelik derecesiyle elemeleri 8'inci sırada tamamladı ve finale yükselmeyi başardı.

Bunu başaran 2 kişiden 1'i oldu! Milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama finale yükseldi

BUNU BAŞARAN İKİNCİ ATLET

İlk olimpiyatından final sevinci yaşayan Buse Savaşkan, Londra 2012'de mücadele eden milli sporcu Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci atlet olmayı başardı. Buse, 4 Ağustos Pazar günü madalya mücadelesine çıkacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

haksız mıyım:

ben ülkeyi yönetenlerin yerinde olsam, tüm insani, ahlaki değerleri dğerleri ayaklar altına alan, semavi dinlere hakaret eden açılışıyla bir ahlaksızlık olimpiyatına dönüşen bu organizasyondan çekerim tüm takımları ve oyuncuları. nasıl eurovizyondan çekildik onun gibi

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uğur ercan:

Her ödül sonrası cinsiyetsizleri lanetleyen kötüleyen açıklamalar yapmak varken neden çekilelim. Zaman kaçma değil algı operasyonu yapma zamanı

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Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

Eski zamanlarda.. bakkaldaki sakızlara.. DÖVME sarılıydı. Geçici dövme.

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