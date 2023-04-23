Bundesliga'da bitime 5 hafta kala lider değişti! Şampiyonluğa koşuyorlar
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Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 yenerek Bundesliga'da bitime 5 hafta kala Bayern Münih'in önünde liderlik koltuğuna oturdu.
Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Sıgnal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA DEV ADIM
Borussia Dormund'a galibiyeti getiren golleri19. dakikada Jude Bellingham, 24. dakikada Donyell Malen, 41. dakikada Mats Hummels ve 66. dakikada Malen kaydetti. Sahadan 4-0'lık skorla ayrılan Dortmund, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.
LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDULAR
Bu sonuçla puanını 60'a yükselten Borussia Dortmund, ligin bitimine 5 hafta kala Bayern Münih'in önünde liderlik koltuğuna oturdu.
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