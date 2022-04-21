Bulunmaz Hint kumaşı! Kasımpaşa'nın Eren'e biçtiği bedeli veren kulüp bir daha kendine gelemez

Yerli sol bek arayan Sarı-Lacivertliler, ezeli rakiplerinin de gözüne kestirdiği Eren Elmalı için resmi girişimde bulundu. Fenerbahçe, oyuncunun menajeri Erkut Söğüt'e futbolcuyu istediklerini resmen bildirdi.

MESUT ÖZİL DE GÖRÜŞÜLDÜ

Aynı zamanda Mesut Özil'in de menajeri olan Söğüt, bir yandan da kadro dışı bırakılan yıldız futbolcunun durumunu yüzeysel olarak görüştü. Söğüt'ün, Eren Elmalı için Kasımpaşa'nın talep ettiği rakamı aktarmasından sonra Fenerbahçeli yetkililer masadan kalktı.

HABER BEKLİYOR

Kasımpaşa, Eren Elmalı için 6 milyon euro (Yaklaşık 100 milyon TL) talep etti. Bu rakamı realist bulmayan Fenerbahçe, geri çekildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Eren'in temsilcisi Londra'ya döndü, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan haber bekliyor. Öte yandan Mesut Özil konusunun da netlik kazanması an meselesi.