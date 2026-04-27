Bulls Yatırım Yelkenli Takımı, Cumhurbaşkanlığı 7'nci Uluslararası Yat Yarışları'nda 4 kupa kazandı

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 7'nci Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl da büyük heyecana sahne oldu. 14 ülkeden 500 sporcunun katıldığı organizasyonda ekipler, İstanbul'dan Çanakkale'ye uzanan zorlu parkurda mücadele etti. Organizasyonda yer alan Bulls Yatırım Yelkenli Takımı, ilk resmi yarış deneyiminde 4 kupa birden kazandığını duyurdu.

Çanakkale Hamidiye Tabyası'nda gerçekleştirilen ödül töreninde Yaklaşık dokuz ay önce İstanbul Sailing Center koçluğunda kurulan Bulls Yatırım Yelkenli Takımı'nın kazandığı dereceler şöyle sıralandı:

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kupası - ORC A Kategorisi Birinciliği

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kupası - ORC En İyi Düzeltilmiş Zaman Ödülü

Çanakkale Kupası - ORC A Kategorisi İkinciliği

Gelibolu Zafer Kupası - ORC A Kategorisi İkinciliği

'STRATEJİ, DİSİPLİN VE UYUM BAŞARIYI GETİRDİ'

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Yelken sporu; strateji, disiplin, uyum ve doğru zamanda doğru hamleyi yapabilme becerisi gerektirir. Aslında bu değerler, kurum olarak iş yapış anlayışımızı da çok güçlü şekilde yansıtıyor. Sahada olduğu gibi denizde de başarının temelinde ekip ruhu, kararlılık ve ortak hedefe inanmak vardır."

Barışık sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün sadece kupaları değil, birlikte verdiğimiz emeğin, disiplinin ve takım ruhunun karşılığını kutluyoruz. Takımımız da bunu en iyi şekilde gösterdi. Bizler, sahada da iş hayatında da birlikte düşünen, birlikte strateji üreten ve birlikte kazanan bir ekibiz. Bununla birlikte ekibmizde genç üniversiteli arkadaşlarımız da vardı. Onların da sponsoru olarak gençlerin yelken sporuna kazandırılması için desktek sağlıyoruz. Bu başarıyı gelecekte elde edeceğimiz daha büyük zaferlerin başlangıcı olarak görüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı