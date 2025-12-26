Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol Ligi 17. haftası Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler ve Darüşşafaka Lassa arasındaki maçla başladı. İlk yarıyı 36-29 önde kapatan TED Ankara Kolejliler, karşılaşmayı 81-67 kazanarak sahadan galip ayrıldı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftası, Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Darüşşafaka Lassa maçıyla başladı.
Başkentteki Gölbaşı Spor Salonu'ndan oynanan mücadelenin ilk yarısını 36-29 önde bitiren Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler, sahadan da 81-67 galip ayrıldı.
Lige, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla devam edilecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor