Haberler

Bulgaristan Teknik Direktörü'nden Türk Milli Takımı'na Övgü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Bulgaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Alexander Dimitrov, Türk oyunculara övgülerde bulundu ve böyle bir takımla oynamanın büyük bir onur olduğunu belirtti.

BULGARİSTAN Milli Takımı Teknik Direktörü Alexander Dimitrov, Türk oyunculara övgülerde bulunarak, "Türk Milli Takımı'nda dünyaca ünlü yıldızlar var ve böyle bir takımla oynamak bizim için büyük bir onurdu" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5'inci maçında Bulgaristan, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Türkiye'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Bulgaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Alexander Dimitrov açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dünyaca ünlü yıldızları olduğunu belirten Dimitrov, "Bireysel hatalar oldu bu yüzden bu skor olmuştu. Türk Milli Takımı'nda dünyaca ünlü yıldızlar var ve böyle bir takımla oynamak bizim için büyük bir onurdu. Seyircilerden bize çok büyük baskı vardı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
Belçika Kazakistan'a takıldı, Dünya Kupası bileti son maça kaldı

Kazakistan'a takıldılar! Dünya Kupası biletleri son maça kaldı
A Milli Takım'da korkutan sakatlık

Galatasaraylıları korkutan sakatlık
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Shane Larkin'in sakatlık durumu belli oldu! Aylarca forma giyemeyecek

Larkin'in durumu belli oldu: Aylarca forma giyemeyecek
Takımdan ayrılıyor mu? Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden 21 maddelik açıklama

Takımdan ayrılıyor mu? 21 maddelik açıklamayla cevap
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.