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Bülent Uygun: "Futbolcu kardeşlerim müthiş bir geri dönüş sergiledi"

Bülent Uygun:
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor maçının ardından futbolcularının performansıyla övünerek, sosyal medyada kendisine küfür edenlere de tepki gösterdi. Takımının 4-2 galibiyeti sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uygun, yaşanan sorunlar ve seyircinin etkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

- Bülent Uygun : "Futbolcu kardeşlerim müthiş bir geri dönüş sergiledi

ADANA - Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Futbolcu kardeşlerim müthiş bir geri dönüş sergiledi" dedi. Uygun ayrıca sosyal medyada kendisine küfür edenlere de tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Uygun " İster istemez Adana Demirsporlu oyuncular da sorun yaşıyor. Seyirciyi 90 dakika boyunca gördünüz. Susmadan, sonuna kadar takımı ateşlemek için her şeyi yaptı. Yediğimiz 2 gol bizi demoralize etti. Oyun anlamında, sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Sonraki süreçte aslında çalıştığımız yerden yemememiz gereken yerlerden basit goller yemek, bize yakışmadı. Futbolcu kardeşlerim müthiş bir geri dönüş sergiledi" diye konuştu.

Maçı değerlendirdikten sonra Bülent Uygun sosyal medyada küfür eden kişilere de tepki göstererek, "Ayrıca söylemek istediğim bazı şeyler var. Sosyal medyada böyle küfreden arkadaşlar, bakacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Spor

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