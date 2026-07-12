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Buharkent'te uyuşturucuyla mücadeleye futbol desteği

Buharkent'te uyuşturucuyla mücadeleye futbol desteği
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde, Uluslararası Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında düzenlenen Kız Futbol Turnuvası, genç sporcuları sağlıklı yaşama teşvik etmek ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, Uluslararası Uyuşturucu ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kız Futbol Turnuvası, genç sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Buharkent Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, Uluslararası Uyuşturucu ile Mücadele Günü İl Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlendi. Turnuvada genç sporcular hem mücadele etti hem de sağlıklı yaşam ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın önemine dikkat çekildi. Etkinlikle, sporun birleştirici ve geliştirici gücü kullanılarak gençlerin fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, sporun kötü alışkanlıkların önlenmesinde önemli bir araç olduğuna vurgu yaptı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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