Bugün Spor Gündemi: Kadınlar Milletler Ligi ve Büyük Maçlar

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Filenin Sultanları, Kadınlar Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşırken, Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Ayrıca EuroBasket'te Türkiye, Yunanistan ile mücadele edecek.

Kadınlar Milletler Ligi

19.30 Filenin Sultanları, Millitler Ligi'nin 7'nci maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

BASKETBOL

20.30 Basketbol Süper Ligi Final Serisi 3'üncü maçında Beşiktaş Fibabanka sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki 3'üncü maçında ev sahibi Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI

01.00 Los Angeles FC - ES Tunis

04.00 Bayern Münih - Boca Juniors

19.00 Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund

22.00 Inter - Urawa Red Diamonds

PLAJ VOLEYBOLU

- İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Pro Beach Tour İzmir Etabı eleme maçlarıyla devam edecek.

DÜNYA MOTOSURF ŞAMPİYONASI

- Türkiye'de ilk kez Çeşme'de organize edilen Dünya Motosurf Şampiyonası başlayacak.

MOTORSPORLARI

17.00 Milli yarışçı Ayhancan Güven, dünyanın en zorlu pistlerinden biri olarak kabul edilen Nürburgring Nordschleife'de 24 saat sürecek bir mücadeleye çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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