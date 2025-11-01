Haberler

Bugün hangi maçlar var? 1 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Güncelleme:
1 Kasım akşamı futbol tutkunları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadeleyi canlı olarak izleme fırsatı bulacak. Gruplarda üst sıraları zorlayan takımlar, tur atlama ve prestij kazanma amacıyla sahaya çıkacak. Hızlı tempolu oyun ve taktiksel hamleler, izleyicilere unutulmaz dakikalar sunacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? 1 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

1 Kasım akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Takımlar, bir üst tura çıkma hedefiyle sahada yoğun bir mücadele sergileyecek. Yüksek tempolu ve stratejik açıdan zengin maçlar, izleyicilere unutulmaz heyecan yaşatacak. Kritik anlar, öne çıkan futbolcular ve maç analizleri haberin detaylarında yer alıyor.

YAYINLAR

  • 20:00 – Galatasaray - Trabzonspor – BeIN Sports 1
  • 13:00 – Mazıdağı Fosfat - Kırşehir FSK – SıfırTV YouTube
  • 13:00 – Tokat Bld. - Hopaspor – Bi Kanal
  • 13:00 – Merkezefendi Bld. - Beşiktaş GAİN – BeIN Sports 5
  • 13:00 – Çayelispor - Yozgat Bl. Bozok – Sıfır TV
  • 13:00 – Eskişehir Anadolu SF - Afyonspor Kulübü – Yaay
  • 13:30 – Keçiörengücü - Sarıyer / 1. Lig – TRT Spor
  • 15:00 – Edirnespor - Silivrispor – SıfırTV YouTube
  • 15:00 – Nürnberg - Braunschweig – Tivibu Spor 4
  • 15:00 – Karlsruhe - Schalke 04 – S Sport Plus
  • 15:00 – Hertha Berlin - Dynamo Dresden – Tivibu Spor 3
  • 15:00 – Balıkesirspor - Nazilli Spor – Bi Kanal
  • 15:00 – Karlsruhe - Schalke 04 – Tivibu Spor 2
  • 15:00 – Söke 1970 Spor - Denizli İY – Sıfır TV
  • 15:30 – Türk Telekom - Galatasaray MCT Technic – BeIN Sports 5
  • 16:00 – Villarreal - Rayo Vallecano – S Sport Plus / S Sport




  • 16:00 – Ümraniyespor - Sivasspor / 1. Lig – TRT Spor / BeIN MAX1
  • 16:00 – Reims - Dunkerque HB – BeIN Sports 4
  • 17:00 – Udinese - Atalanta – S Sport 2 / S Sport Plus / Tivibu Spor 1
  • 17:00 – Göztepe - Gençlerbirliği – BeIN Sports 2
  • 17:00 – Bucaspor 1928 - İskenderunspor – Sıfır TV
  • 17:00 – Giresunspor - Pazarspor – Bi Kanal
  • 17:00 – Tire 2021 - Ayvalıkgücü Bld. – SıfırTV YouTube
  • 17:30 – Heidenheim - Eintracht Frankfurt – S Sport Plus / Tivibu Spor 3
  • 17:30 – Leipzig - Stuttgart – S Sport Plus / Tivibu Spor 2
  • 17:30 – Union Berlin - Freiburg – S Sport Plus
  • 17:30 – St.Pauli - Monchengladbach – S Sport Plus
  • 18:00 – Nottingham Forest - Manchester Utd – BeIN MAX2
  • 18:00 – Brighton - Leeds United – beIN Connect
  • 18:00 – Bursaspor - Bahçeşehir Koleji – BeIN Sports 5
  • 18:00 – Burnley - Arsenal – BeIN Sports 3
  • 18:00 – Fulham - Wolverhampton – beIN Connect
  • 18:00 – Crystal Palace - Brentford – beIN Connect
  • 18:15 – Atletico Madrid - Sevilla – S Sport Plus / S Sport
  • 18:30 – Ajax - Heerenveen – Tivibu Spor 4
  • 19:00 – Serik Bld. - Adana Demirspor – BeIN MAX1 / TRT Spor
  • 19:00 – PSG - Nice – BeIN Sports 4
  • 20:00 – Napoli - Como – S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
  • 20:30 – Bayern Münih - Bayer Leverkusen – S Sport Plus / Tivibu Spor 2
  • 20:30 – Tottenham - Chelsea – BeIN Sports 3 / beIN Connect
  • 20:30 – Real Sociedad - Athletic Bilbao – S Sport / S Sport Plus
  • 20:30 – Al Nassr - Al Fayha – S Sport Plus
  • 21:00 – Monaco - Paris FC – BeIN Sports 4
  • 22:00 – Red Star - St. Etienne / Ligue 2 – BeIN Sports 2
  • 22:00 – Feyenoord - Volendam – Tivibu Spor 3
  • 22:30 – Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld – Tivibu Spor 4
  • 22:45 – Cremonese - Juventus – S Sport Plus / S Sport 2 / Tivibu Spor 1
  • 23:00 – Real Madrid - Valencia – S Sport / S Sport Plus
  • 23:00 – Liverpool - Aston Villa – BeIN Sports 3
  • 23:05 – Auxerre - Marsilya – BeIN Sports 4
  • 23:30 – Vitoria - Benfica – S Sport Plus / Tivibu Spor 2
