Bugün hangi maçlar var? 1 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

YAYINLAR

20:00 – Galatasaray - Trabzonspor – BeIN Sports 1

13:00 – Mazıdağı Fosfat - Kırşehir FSK – SıfırTV YouTube

13:00 – Tokat Bld. - Hopaspor – Bi Kanal

13:00 – Merkezefendi Bld. - Beşiktaş GAİN – BeIN Sports 5

13:00 – Çayelispor - Yozgat Bl. Bozok – Sıfır TV

13:00 – Eskişehir Anadolu SF - Afyonspor Kulübü – Yaay

13:30 – Keçiörengücü - Sarıyer / 1. Lig – TRT Spor

15:00 – Edirnespor - Silivrispor – SıfırTV YouTube

15:00 – Nürnberg - Braunschweig – Tivibu Spor 4

4 15:00 – Karlsruhe - Schalke 04 – S Sport Plus

15:00 – Hertha Berlin - Dynamo Dresden – Tivibu Spor 3

15:00 – Balıkesirspor - Nazilli Spor – Bi Kanal

15:00 – Karlsruhe - Schalke 04 – Tivibu Spor 2

15:00 – Söke 1970 Spor - Denizli İY – Sıfır TV

15:30 – Türk Telekom - Galatasaray MCT Technic – BeIN Sports 5

16:00 – Villarreal - Rayo Vallecano – S Sport Plus / S Sport



























