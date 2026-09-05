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Bucaspor 1928, Balıkesirspor deplasmanında sezona 3 puanla başlamak istiyor

Bucaspor 1928, Balıkesirspor deplasmanında sezona 3 puanla başlamak istiyor
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Bucaspor 1928, yeni sezonun ilk sınavında yarın Balıkesirspor'un misafiri olacak.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Bucaspor 1928, yeni sezonun ilk sınavında yarın Balıkesirspor'un misafiri olacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda bakıma alınan saha zemininin yetişmemesi nedeniyle Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Geçen sezon 2'nci ligde küme düşen ve transfer yasağı süren Buca ekibinde teknik direktörlük görevine geçen sezon U17 takımını çalıştıran Yasin Güleryüz getirilirken, sarı-lacivertliler sezona 3 puanla başlamak istiyor. Teknik direktör Polat Çetin önderliğinde lige iddialı hazırlanan Balıkesirspor da galibiyet için mücadele edecek.

BALIKESİR'E SON GÜN 3 FURKAN BİRDEN GELDİ

Transfer döneminde iddialı bir kadro oluşturan Balıkesirspor son gün 3 Furkan'ı birden kadrosuna kattı. Bal-Kes, geçen sezon 52 Orduspor formasıyla 2'nci lige çıkma mutluluğu yaşayan 25 yaşındaki stoper Furkan Çetinkaya, Aliağa FK'dan 20 yaşındaki orta saha Furkan Say ve Karacabey Belediyespor'dan 33 yaşındaki orta saha Furkan Çil'le birer yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlılar, devam eden transfer yasağı nedeniyle yeni oyuncularına amatör lisans çıkardı. Kadroya katılan yıldız hücum oyuncuları Emre Gemici ve Akın Akman da amatöre döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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