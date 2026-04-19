Bucaspor 1928, Şampiyon Batman Petrolspor ile 3-3 Berabere Kaldı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşen Bucaspor 1928, lider Batman Petrolspor ile sahasında 3-3 berabere kaldı. Maçta Bucaspor 1928 öne geçse de Batman Petrolspor son dakikalarda eşitliği sağladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 17'nci dakikada Buğra'nın golüyle öne geçti: 1-0. Bucaspor 1928, 34'üncü dakikada yine Buğra'nın ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarı sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda geri dönüş için baskı kuran Batman Petrolspor, 59'uncu dakikada Kerim Frei'in golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Bucaspor 1928, 65'inci dakikada Caner'in golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı: 3-1. Mücadeleyi bırakmayan konuk ekip, 69'uncu dakikada Atabey'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Batman Petrolspor, 83'üncü dakikada Okan'ın kaydettiği golle beraberliği sağladı: 3-3. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve mücadele 3-3 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından lider Batman Petrolspor puanını 80'e yükseltirken, son sıradaki Bucaspor 1928 14 puana ulaştı. Sezonu zirvede tamamlayan Batman Petrolspor gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek, Bucaspor 1928 ise 3'üncü Lig'e düşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
