Bucaspor 1928 Türkiye Kupası'nda Moral Buldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son iki haftada iki mağlubiyet alan Bucaspor 1928, Türkiye Kupası 4. Tur'unda Anadolu Üniversitesi'ni mağlup ederek hem bir üst tura yükseldi hem de moral depoladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona iddialı bir giriş yaparak arka arkaya galibiyetler alan ve üst sıraları zorlayan Bucaspor 1928, son haftalarda ise istediği sonuçları alamayarak düşüşe geçti. Ligde oynadığı son iki maçında iki mağlubiyet alan İzmir ekibi, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı maçta rakibini Yasin Öztekin'in kaydettiği gollerle 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselirken aynı zamanda da moral depoladı. Son dönemlerde formsuz olan İzmir ekibi, kötü geçen günleri bu galibiyetle sona erdirmiş oldu.

Ligde de yeni bir sayfa açmak isteyen Bucaspor 1928, bu hafta sahasında oynayacağı İzmir derbisinde üst sıralarda yer alan birebir rakiplerinden Menemen FK ile karşı karşıya gelecek. - İZMİR