Bucaspor 1928, Karaman FK'yı 5-0 mağlup etti
2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, evinde Karaman FK'yı 5-0 yenerek kümede kalma umutlarını artırdı. İkinci yarının ilk haftasında etkili bir oyun sergileyen Bucaspor, maç boyunca başarılı bir performans gösterdi.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, ikinci yarının ilk haftasında evinde Karaman FK'yı 5-0 yendi. Maça hızlı başlayan Bucaspor 1928, 7'nci dakikada Macit'in golüyle öne geçti: 1-0. Sarı-lacivertliler 22'nci dakikada Buğra ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Berke durumu 3-0 yaptı. Bucaspor 1928 ilk devreyi 3 farklı skorla önde tamamladı. İzmir temsilcisi ikinci devreye de hızlı başladı ve 51'inci dakikada Macit'in golüyle 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Müsabakanın 89'uncu dakikasında Berke sonucu belirledi: 5-0. Bucaspor 1928 bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardı ve kurtuluş yolunda umutlandı. Karaman FK ise 13 puanda kaldı.