Bucaspor 1928, Emre Erdem'i Erzurumspor'a Sattı
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, stoperi Emre Erdem'i 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK'ya transfer etti. Emre, Bucaspor ile sözleşmesini 2028'e kadar uzatmıştı ancak kulüp ile karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Bucaspor, FIFA'dan aldığı transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemedi.
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 23 yaşındaki stoperi Emre Erdem'i 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK'ya sattı. Sarı-lacivertli kulüple sona eren sözleşmesini 1 Haziran'da 2028'e kadar uzatan Emre, yönetimle karşılıklı anlaşarak yuvadan uçtu. Bucaspor'un bu transferden bonservis ücreti elde ettiği belirtildi. Erzurumspor'la 3 yıllık anlaşmaya varan defans oyuncusunun yeni kulübüyle lisansı çıktı. Bucaspor'da futbola başlayan Emre, 2021'de profesyonel oldu. Sarı-lacivertli formayla 3'üncü Lig'de 6 maça çıkan genç futbolcu, 2'nci Lig'de 62 müsabakada oynadı ve 2 gol kaydetti. Bucaspor'un eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA'dan transfer yasağı alan Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi birçok as futbolcusunu kaybetmesine rağmen kadrosunu takviye edememişti.