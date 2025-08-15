Bucaspor 1928, Emre Erdem'i Erzurumspor'a Sattı

Bucaspor 1928, Emre Erdem'i Erzurumspor'a Sattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, stoperi Emre Erdem'i 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK'ya transfer etti. Emre, Bucaspor ile sözleşmesini 2028'e kadar uzatmıştı ancak kulüp ile karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Bucaspor, FIFA'dan aldığı transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemedi.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 23 yaşındaki stoperi Emre Erdem'i 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK'ya sattı. Sarı-lacivertli kulüple sona eren sözleşmesini 1 Haziran'da 2028'e kadar uzatan Emre, yönetimle karşılıklı anlaşarak yuvadan uçtu. Bucaspor'un bu transferden bonservis ücreti elde ettiği belirtildi. Erzurumspor'la 3 yıllık anlaşmaya varan defans oyuncusunun yeni kulübüyle lisansı çıktı. Bucaspor'da futbola başlayan Emre, 2021'de profesyonel oldu. Sarı-lacivertli formayla 3'üncü Lig'de 6 maça çıkan genç futbolcu, 2'nci Lig'de 62 müsabakada oynadı ve 2 gol kaydetti. Bucaspor'un eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA'dan transfer yasağı alan Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi birçok as futbolcusunu kaybetmesine rağmen kadrosunu takviye edememişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Erdoğan uyardı! Çiçeği burnunda AK Partili başkanın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.