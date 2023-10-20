Bucaspor 1928, Cüneyt Dumlupınar ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 9'uncu haftasında evinde Bursaspor'u 3-0 yenip 3'te 3 yapan Bucaspor 1928, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ı bekliyor.

Çalıştırıcısı Ahmet Yıldırım'la geçen hafta vedalaşan sarı-lacivertliler, Cüneyt Dumlupınar'la prensipte anlaşma sağladı. Son olarak 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sarıyer'de görev yapan ve İstanbul temsilcisiyle yollarını resmen ayıran Dumlupınar'ın hafta başına kadar sarı-lacivertlilerin başına geçeceği kaydedildi. Bucaspor 1928, ligin 10'uncu haftasını bay takım olarak geçirecek. Cüneyt Dumlupınar geçen sezon da Bucaspor 1928'de görev almıştı. 43 yaşındaki teknik adam, Bucaspor 1928'le 23 resmi maça çıkmıştı. İzmir ekibi Dumlupınar yönetiminde 13 galibiyet, 5'er mağlubiyet ve beraberlik elde etmişti.