Haberler

BUBFA futbol takımı rektörlük kupasına hazırlanıyor

BUBFA futbol takımı rektörlük kupasına hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Rektörlük Kupası öncesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi futbol takımı Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ı ziyaret ederek turnuva hazırlıkları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Balıkesir Üniversitesi tarafından düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Rektörlük Kupası kapsamında gerçekleştirilecek sportif faaliyetler öncesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencilerinden oluşan futbol takımı, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ı ziyaret etti.

Rektörlük Kupası'nda fakülteyi temsil edecek futbol takımı oyuncuları ile Fakülte Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çolakoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen ziyarette, turnuva öncesi hazırlık süreci ele alındı. Takımın antrenman programı ve müsabaka takvimine yönelik planlamalar hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, hedefin fakülteyi en iyi şekilde temsil etmek olduğu vurgulandı.

Ziyaret sonunda fakülte adına hazırlanan forma, takım kaptanı tarafından Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'a takdim edildi. BUBFA futbol takımı, 2025-2026 Akademik Yılı Rektörlük Kupası müsabakalarında başarılı sonuçlar elde etmek amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İki Türk gazeteci canlı yayında gözaltına alındı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül'ün acı sonu