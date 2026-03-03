BUBFA futbol takımı rektörlük kupasına hazırlanıyor

Balıkesir Üniversitesi tarafından düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Rektörlük Kupası kapsamında gerçekleştirilecek sportif faaliyetler öncesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencilerinden oluşan futbol takımı, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ı ziyaret etti.

Rektörlük Kupası'nda fakülteyi temsil edecek futbol takımı oyuncuları ile Fakülte Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çolakoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen ziyarette, turnuva öncesi hazırlık süreci ele alındı. Takımın antrenman programı ve müsabaka takvimine yönelik planlamalar hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, hedefin fakülteyi en iyi şekilde temsil etmek olduğu vurgulandı.

Ziyaret sonunda fakülte adına hazırlanan forma, takım kaptanı tarafından Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'a takdim edildi. BUBFA futbol takımı, 2025-2026 Akademik Yılı Rektörlük Kupası müsabakalarında başarılı sonuçlar elde etmek amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı