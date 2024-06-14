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Bu Yaz "TRT Spor Yazı" Olacak

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EURO 2024, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paris Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paris Paralimpik Oyunları TRT'de izlenecek

Her yaz olduğu gibi bu yaz da TRT'de spor yazı olacak. TRT'nin yaz ekranı sporla dolacak. Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları bu yaz TRT farkıyla canlı yayınlarla sporseverlerle buluşacak.

"TRT Spor Yazı" EURO 2024 ile başlayacak. Bu yaz TRT'de "spor yazı" olacak. Dünyanın en gözde oyuncuları canlı yayınlarla TRT'den evlere konuk olacak.

Türkiye, EURO 2024 heyecanını TRT'de yaşayacak

Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olan UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), Almanya'da düzenlenecek. 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuvadaki tüm maçlar TRT farkıyla canlı yayınlarla ekranlara gelecek.

Bu büyük futbol heyecanı TRT 1, TRT Spor ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlarla sporseverlerle buluşacak.

Wimbledon Tenis Turnuvası ile nefesler tutulacak

4 Grand Slam'in en önemlisi olan Wimbledon Tenis Turnuvası, TRT'de tenis severlerle buluşacak. 1 - 14 Temmuz tarihleri arasında Londra'da dünyanın en başarılı raketlerinin boy göstereceği dev turnuva, canlı yayınla TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii'den canlı yayınlanacak.

TRT, olimpiyat meşalesini evlere taşıyacak

1972'den bugüne Türkiye'nin olimpiyat kanalı olan TRT, olimpiyat meşalesini 14. kez evlere taşıyacak. Heyecanla beklenen Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda geleceğin dünya yıldızları ve Milli gururlarımızın madalya mücadelesi TRT'de ekranlara gelecek.

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde, Paris 2024 Paralimpik Oyunları ise 28 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında canlı yayınla TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii'den izlenecek.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda toplam 35 spor dalında yapılacak yarışlarda 206 ülkeden 10 bin 500 sporcu mücadele edecek ve toplamda 306 madalya yarışı yapılacak. 15 branşta 79 Milli sporcumuz ise Paris'te mücadele edecek.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ise 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu mücadele edecek. Toplam 22 spor dalında yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak. Şu ana kadar Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Milli Takımı'nın yanı sıra atıcılık, masa tenisi, atletizm, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 59 Milli sporcumuz kota aldı.

Haberler.com / Senem Zafer - Spor

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