Bu skandal uzun yıllar unutulmaz! Hakem Kalkavan, Rosier'i atma sebebini eliyle böyle gösterdi
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Kayserispor maçının uzatma bölümünde kırmızı kart gören Rosier, cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle oyundan atıldı. Kalkavan, Rosier'in yaptığı hareketi eliyle futbolculara anlattı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oldu. Siyah-Beyazlılar Redmond ve Salih'in attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.
Karşılaşmanın son anlarında Valentin Rosier, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rosier'in neden atıldığı tartışılırken hakem Mete Kalkavan futbolculara olayı eliyle izah etti.
Mete Kalkavan, kırmızı kartın neden çıktığını sormaya gelen Beşiktaşlılara, Rosier'in Kayserisporlu Emrah'a cinsel organını işaret ettiğini gösterdi.
Rosier, Kayserisporlu oyuncunun yüzüne dirsek attığını belirtip hakeme itirazda bulundu. Ancak Kalkavan'ın kararı değişmedi.