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Bu skandal uzun yıllar unutulmaz! Hakem Kalkavan, Rosier'i atma sebebini eliyle böyle gösterdi

Spor Haberleri

Bu skandal uzun yıllar unutulmaz! Hakem Kalkavan, Rosier'i atma sebebini eliyle böyle gösterdi

Kayserispor maçının uzatma bölümünde kırmızı kart gören Rosier, cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle oyundan atıldı. Kalkavan, Rosier'in yaptığı hareketi eliyle futbolculara anlattı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oldu. Siyah-Beyazlılar Redmond ve Salih'in attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Bu skandal çok konuşulur! Hakem Kalkavan, Rosier'i neden attığını eliyle gösterdi

Karşılaşmanın son anlarında Valentin Rosier, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rosier'in neden atıldığı tartışılırken hakem Mete Kalkavan futbolculara olayı eliyle izah etti.

Bu skandal çok konuşulur! Hakem Kalkavan, Rosier'i neden attığını eliyle gösterdiGörüntü: beIN Sports

Mete Kalkavan, kırmızı kartın neden çıktığını sormaya gelen Beşiktaşlılara, Rosier'in Kayserisporlu Emrah'a cinsel organını işaret ettiğini gösterdi.

Bu skandal çok konuşulur! Hakem Kalkavan, Rosier'i neden attığını eliyle gösterdi

Rosier, Kayserisporlu oyuncunun yüzüne dirsek attığını belirtip hakeme itirazda bulundu. Ancak Kalkavan'ın kararı değişmedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Valentin Rosier Mete Kalkavan Beşiktaş Spor Haberler

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