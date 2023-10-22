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Bu sezon bir ilki başardılar! Emre Belözoğlu'nun takımına İstanbul'da soğuk duş

Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, yeni teknik direktörü Hakan Yakın'ın yönetiminde ilk maçına çıktı ve Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti.