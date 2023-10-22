Bu sezon bir ilki başardılar! Emre Belözoğlu'nun takımına İstanbul'da soğuk duş
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Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, yeni teknik direktörü Hakan Yakın'ın yönetiminde ilk maçına çıktı ve Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, Hakan Yakın yönetiminde çıktığı ilk maçta Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Ankaragücü'nü 2-1 yendi ve bu sezonki ilk galibiyetini almayı başardı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Djakaridja Traore ve 62. dakikada Emir Gültekin'den geldi. Ankaragücü'nün tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.
Mke Ankaragücü maçından önce ligde galibiyeti olmayan İstanbulspor, teknik direktörlüğe getirilen Hakan Yakın'ın yönetiminde çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrılmayı başardı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
MKE Ankaragücü'nün başındaki ikinci maçına çıkan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımda ilk mağlubiyetini aldı.