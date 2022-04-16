Genç yıldız yine sihrini yaptı! Arda Güler ilki yaşadı, maç topunu evine götürdü
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de genç yıldız Arda Güler, ikinci yarıda oyuna dahil olup penaltıdan takımının 2. golünü attı. 17 yaşındaki futbolcu Kadıköy'de taraftarı önünde ilk kez gol sevinci yaşarken maç topunu günün anısı olarak aldı.
Fenerbahçe, Göztepe'yi de devirerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler, Kayserispor maçından sonra bu mücadelede de golünü attı.
ARDA GÜLER, KADIKÖY'DE İLK KEZ GOL ATTI
Sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki yıldızı, 83. dakikada penaltıdan takımının 2. golünü kaydetti. Genç futbolcu, Kadıköy'de taraftarı önünde ilk kez ağları sarsarken, maç topunu günün anısı olarak aldı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 14 maçta 3 gol-3 asistlik performans sergiledi.