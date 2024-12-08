Ne diyeceği merak ediliyordu! Okan Buruk'tan Manaj'a flaş sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı ve Türkiye'nin konuştuğu pozisyon için sert ifadeler kullandı.

"MANAJ BİLEREK YAPTI"

Okan Buruk, "Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti" dedi.

"HERKES MUTLU OLSUN"

Buruk, açıklamasının devamında "Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Ne durumda bilmiyoruz. Milli oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı yapmış bir oyuncu. Maç ile ilgili, futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.