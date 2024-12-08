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Ne diyeceği merak ediliyordu! Okan Buruk'tan Manaj'a flaş sözler

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından Barış Alper'in sahayı sedyeyle terk etmesine neden olan pozisyonda hakemin VAR'da izlemesine rağmen kırmızı kart vermemesine tepki gösterdi. Buruk, "Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti. Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Maç ile ilgili, futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı ve Türkiye'nin konuştuğu pozisyon için sert ifadeler kullandı.

"MANAJ BİLEREK YAPTI"

Okan Buruk, "Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti" dedi.

"HERKES MUTLU OLSUN"

Buruk, açıklamasının devamında "Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Ne durumda bilmiyoruz. Milli oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı yapmış bir oyuncu. Maç ile ilgili, futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

Ne diyeceği merak ediliyordu! Okan Buruk'tan Manaj'a flaş sözler
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEmre Gul:

Size gün doğdu bu pozisyon size koz oldu mağdur olduğunuzu anlatıp durursunuz. Sanchez yaptıklarını görmezsiniz. Her maç atılmayan oyuncularınızı konuşmazsınız bunu konuşup durursunuz artık. Ligi gs ve hakemler iğrenç bir duruma çevirdi. Bjkı nasıl yendiğinizi unutun. Önceden fb ye karşı bir antipatik durum vardı artık bunu gs aldı. Fener bjk yenseydi salıncak şimdi helal bjk oldu sizin için. Alın lig sizin olsun.

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Haber YorumlarıErol Balık:

dır dır dır aglama sanki GS dokunmaz serseri

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Haber YorumlarıMehmet Peksöz:

Buraya yazıyorum. Haftaya 11 de

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

E TAMAM OKEY KIRMIZI KARRTI AMA RAIKIBINE YAPILINCA YAVUZ HIRSIZI OYNARSAN AYAGINADA BASARLAR KIRARLARDA HAYATTA HERSEY BIGUN GELIR SENIDE BULUR KACARSAN GERCEKLERDENNNN

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Haber Yorumlarıturan atsız:

okan çok haklı gs nin bu maçta bu pozisyonla büyük hakkı yenmiş 90 9 da rakip takımda 10 kişi kalsa skor değişir 3-1 değil 5-1 olurdu herhalde

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