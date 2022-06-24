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Bu para dudak uçuklatır! Floyd Mayweather'ın aylık gelirine kimse inanamadı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Boks efsanelerinden Floyd Mayweather'ın aylık geliri gündem oldu. "Battı, herkese borcu var" denilen emekli boksör Floyd Mayweather, aylık gelirinin 300 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Emekli boksör Mayweather'ın aylık kazancı herkesi şaşkına çevirdi. Youtube yıldızı Logan Paul ve kardeşi Jake Paul'un iddiasına göre 'batmış' olan ünlü boksör, bu iddiaları yalanladı.

Mirror'da yer alan haberde, Jake Paul'un FightHub TV'ye verdiği röportaj aktarıldı. Paul, ünlü boksörün battığını belirterek: "Floyd Mayweather iflas etti. Pek çok insanın anlamadığı şey bu. Büyük çekleri alıyor ve onlar için vergi ödemiyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü Youtuber Logan Paul, daha önceden verdiği demeçte Mayweather'ın kendisine 4 milyon sterlin borçlu olduğunu belirtmişti. Logan'ın kardeşi Jake ise bu açıklamayı baz alarak: "Floyd'un tanıdığım birçok kişiye borcu var. Logan bu listenin derinliklerinde. Yani, Logan'a ödeme yapılıp yapılmayacağını bilmiyorum" dedi.

Bu para dudak uçuklatır! Emekli boksörün aylık gelirine kimse inanamadı

Efsane boksör, aktif olarak boks yaptığı zamandan, sonrasında gerçekleştirdiği gösteri dövüşlerinden ve yaptığı yatırımlardan kaynaklı olarak, aylık 300 milyon dolar geliri olduğunu söyledi. Gösteri kazançlarının yanı sıra bu maçların duyurusunu yapacağı basın toplantılarından çok para kazandığını ifade eden usta dövüşçü, Japon MMA dövüşçüsü Asakura ile yapacağı maçın duyurusundan 1.2 milyon sterlin aldığını iddia etti.

Bu para dudak uçuklatır! Floyd Mayweather'ın aylık gelirine kimse inanamadı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

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