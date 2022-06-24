Bu para dudak uçuklatır! Floyd Mayweather'ın aylık gelirine kimse inanamadı

Emekli boksör Mayweather'ın aylık kazancı herkesi şaşkına çevirdi. Youtube yıldızı Logan Paul ve kardeşi Jake Paul'un iddiasına göre 'batmış' olan ünlü boksör, bu iddiaları yalanladı.

"İFLAS ETTİ" İDDİASI

Mirror'da yer alan haberde, Jake Paul'un FightHub TV'ye verdiği röportaj aktarıldı. Paul, ünlü boksörün battığını belirterek: "Floyd Mayweather iflas etti. Pek çok insanın anlamadığı şey bu. Büyük çekleri alıyor ve onlar için vergi ödemiyor" ifadelerini kullandı.

"HERKESE BORCU VAR"

Ünlü Youtuber Logan Paul, daha önceden verdiği demeçte Mayweather'ın kendisine 4 milyon sterlin borçlu olduğunu belirtmişti. Logan'ın kardeşi Jake ise bu açıklamayı baz alarak: "Floyd'un tanıdığım birçok kişiye borcu var. Logan bu listenin derinliklerinde. Yani, Logan'a ödeme yapılıp yapılmayacağını bilmiyorum" dedi.

"İDDİALARI YALANLADI"

Efsane boksör, aktif olarak boks yaptığı zamandan, sonrasında gerçekleştirdiği gösteri dövüşlerinden ve yaptığı yatırımlardan kaynaklı olarak, aylık 300 milyon dolar geliri olduğunu söyledi. Gösteri kazançlarının yanı sıra bu maçların duyurusunu yapacağı basın toplantılarından çok para kazandığını ifade eden usta dövüşçü, Japon MMA dövüşçüsü Asakura ile yapacağı maçın duyurusundan 1.2 milyon sterlin aldığını iddia etti.