Bu öğlen İstanbul'da! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü kaleci Ederson'u renklerine bağlamak üzere. Yıldız eldiven, bu öğlen saat 13.00 sularında İstanbul'a gelecek.

ANLAŞMA SAĞLANDI, İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe, Manchester City ile Ederson transferi için 13+2 milyon euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Ederson'un menajeri Jorge Mendes ve Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel şartlarında da anlaşmaya vardı Ederson, Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşme imzalayacak ve yıllık 8+2 milyon euro kazanacak. Ederson'un bu öğlen saat 13.00 sularında Fenerbahçe için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

BU SEZON HİÇ OYNAMADI

Ederson, Manchester City'nin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da süre bulamadı. 2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.