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Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu "Hain" ilan etti

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EURO 2024 çeyrek final maçı öncesi Hollandalılar, milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'na saldırıyor. Kadıoğlu'nun annesi, çirkin hakaretlere maruz kaldıklarını belirterek, "Ferdi, Türkiye forması giydiği için "hain" olarak adlandırılıyor. Bu bizi incitiyor. Tüm bu insanlar işin iç yüzünü bilmiyor" dedi.

Türkiye ile Hollanda arasındaki EURO 2024 çeyrek final maçı öncesi babası Türk annesi Hollandalı olan ve alt yaş kategorilerinde Hollanda için oynayan A Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, her iki ülkede de manşetlere çıkmış durumda.

"HAİN" İLAN ETTİLER

Ferdi Kadıoğlu'nun annesi Diane, Hollanda'dan De Gelderlander'e verdiği röportajda, çirkin hakaretlere maruz kaldıklarını dile getirdi. Anne Diane, "Ferdi, Türkiye forması giydiği için 'hain' olarak adlandırılıyor. Bu bizi incitiyor. Tüm bu insanlar işin iç yüzünü bilmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi'ye inandığını gösterdi." dedi.

"TÜRKİYE, FERDİ'Yİ BAĞRINA BASTI"

Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu ise, "Geçenlerde Fenerbahçe stadyumunda onun adını tüm tribünler haykırdığında tüylerim diken diken oldu. Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında attığı gol beni çok gururlandırdı. Türkiye, Ferdi'yi bağrına bastı. Biz ona her zaman inandık. Ferdi, zihinsel olarak çok güçlü bir çocuk" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Ferdi Kadıoğlu Hollanda Kadıoğlu Türkiye Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Temha Arak:

europe zaten kalleslerki,Kupada sizin olsun deyip çekip geleceksin.

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Yakup Başaran:

Sadece futbol.İyi olan kazanacak o kadar.Hatta Hollandalılar Türkiye yi daha şanslı görüyorlar.

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Orhan Karakisla:

Tüm TÜRKÎYE ìnandı MÎLLÎ TAKIMIMIZ inandı BÎZÎM ÇOCUKLAR hollandayı yenecek ..

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