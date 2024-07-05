Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu 'Hain' ilan etti

Türkiye ile Hollanda arasındaki EURO 2024 çeyrek final maçı öncesi babası Türk annesi Hollandalı olan ve alt yaş kategorilerinde Hollanda için oynayan A Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, her iki ülkede de manşetlere çıkmış durumda.

"HAİN" İLAN ETTİLER

Ferdi Kadıoğlu'nun annesi Diane, Hollanda'dan De Gelderlander'e verdiği röportajda, çirkin hakaretlere maruz kaldıklarını dile getirdi. Anne Diane, "Ferdi, Türkiye forması giydiği için 'hain' olarak adlandırılıyor. Bu bizi incitiyor. Tüm bu insanlar işin iç yüzünü bilmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi'ye inandığını gösterdi." dedi.

"TÜRKİYE, FERDİ'Yİ BAĞRINA BASTI"

Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu ise, "Geçenlerde Fenerbahçe stadyumunda onun adını tüm tribünler haykırdığında tüylerim diken diken oldu. Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında attığı gol beni çok gururlandırdı. Türkiye, Ferdi'yi bağrına bastı. Biz ona her zaman inandık. Ferdi, zihinsel olarak çok güçlü bir çocuk" dedi.