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Bu kez Macron da engel olamayacak! Kylian Mbappe, PSG ile ipleri koparıyor

Spor Haberleri

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmayacak. Geçen sezon Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da araya girmesiyle Real Madrid'e transferi gerçekleşmeyen Mbappe, 2024 yılında bitecek sözleşmesinin ardından kulüpten ayrılacak.

Geçen sezon Real Madrid ile anlaşmasına rağmen 72 milyon euroluk garanti maaş ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un araya girmesiyle Paris Saint-Germain'de kalan Mbappe, takımdan ayrılıyor.

AYRILMA KARARI ALDI

Fransız basınında çıkan haberde, 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe'nin 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi. Dünyaca ünlü golcü, 2024 yılının yaz ayında kulüpten ayrılma kararı aldı.

49 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Kylian Mbappe bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 41 maça çıktı. Fransız yıldız bu karşılaşmalarda 40 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com - Spor

Emmanuel Macron Kylian Mbappe Spor Haberler

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