Bu kez Guardiola Galatasaray'dan istiyor! İşte o yıldız isim
Galatasaray'da hazırlık kampının yıldızı olan 18 yaşındaki stoper Arda Ünyay, Manchester City'nin radarına girdi. Guardiola'nın takımı, genç oyuncuyu takibe aldı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç stoperi Arda Ünyay, sezon öncesi hazırlık kampında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

MANCHESTER CITY TAKİBE ALDI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Arda Ünyay'ı radarına aldı. İngiliz ekibinin oyuncu gözlem ekibinin Arda'yı izlediği belirtildi. Genç oyuncunun birçok farklı pozisyonda oynayabilme yeteneğinin raporlarda yer aldığı ve dikkatle takip edildiği dile getirildi.

2 TAKIM DAHA İLGİLİ

Galatasaray ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan Arda'ya Manchester City dışında Arsenal ve Borussia Mönchengladbach'ın da ilgi gösterdiği ifade edildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNetherill:

fenerbahçeli olarak bu kardeşimizi izledim gerçekten gelecek vadeden biri. umarım sakatlık yaşamaz yolu bahtı açık olsun. iyi topçu.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperenlive:

Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca bu çocuğu bedavaya Galatasaray'a peşkeş çekti, Allah'ından bul Faruk Koca bitirdin bizi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
