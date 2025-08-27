Bu kez Guardiola Galatasaray'dan istiyor! İşte o yıldız isim

Süper Lig devi Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç stoperi Arda Ünyay, sezon öncesi hazırlık kampında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

MANCHESTER CITY TAKİBE ALDI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Arda Ünyay'ı radarına aldı. İngiliz ekibinin oyuncu gözlem ekibinin Arda'yı izlediği belirtildi. Genç oyuncunun birçok farklı pozisyonda oynayabilme yeteneğinin raporlarda yer aldığı ve dikkatle takip edildiği dile getirildi.

2 TAKIM DAHA İLGİLİ

Galatasaray ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan Arda'ya Manchester City dışında Arsenal ve Borussia Mönchengladbach'ın da ilgi gösterdiği ifade edildi.