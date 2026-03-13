Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon

İsmi Beşiktaş ile anılan Altay Bayındır için Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor devreye girdi. Gelecek sezona kaleci arayışlarını sürdüren bordo-mavili yönetim, milli kaleciye telefon açarak son durumu hakkında bilgi topladı.

Manchester United'da istediği süreleri alamayan Altay Bayındır'ın ismi son dönemlerde sık sık Beşiktaş ile geçiyordu. 27 yaşındaki kaleciye sürpriz bir talip daha çıktı.

ONANA İLE DEVAM EDİLMEYECEK

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, gelecek sezonda kiralık olarak takımda bulunan Andre Onana ile yola devam etmeyecek. Bordo-mavililer, bu doğrultuda yeni kaleci arayışlarına başladı.

TRABZONSPOR'DAN ALTAY'A TELEFON

Trabzonspor yönetimi, Türkiye'ye dönmesi beklenen Altay Bayındır'a transfer telefonu açtı. Karadeniz ekibi, milli kaleciden son durumu ve transfer ile ilgili düşüncelerini aldı. Deneyimli file bekçisinin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı, gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK

1.98 boyundaki Altay Bayındır'ın Manchester United ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Cemre Yıldız
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş

Ameliyattan önceki sözleri duygulandırdı! Resmen hayatı anlatmış
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu

Annesi ve anneannesini 110 parçaya ayıran Rabia'nın cezası belli oldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Salih Müslim için Kamışlı'da cenaze töreni! Öcalan mesaj gönderdi

Salih Müslim için Kamışlı'da cenaze töreni! Öcalan mesaj gönderdi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü