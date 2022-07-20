Bu kadarı da pes dedirtti! Arjantinli oyuncunun yüzüne sahalarda görülmemiş bir yabancı madde atıldı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de tribünden daha önce sahalarda görülmemiş yabancı madde atıldı. The Sun'ın aktardığı habere göre, Racing Club ile Independiente arasında oynanan mücadelenin ikinci yarısının hemen başında konuk takımın Arjantinli futbolcusu Leandro Fernandez'in yüzüne tribünden balık fırlatıldı.

KENDİSİNİ YERDE BULDU

31 yaşındaki oyuncu, oyun alanı dışına çıkan topu kale vuruşu için kaleciye gönderen Fernandez, bir anda kendisini yerde buldu. Tribünden ilk başta ne atıldığı görülmese de paylaşılan videoda söz konusu yabancı maddenin balık olduğu görüldü. Sağlık görevlilileri, Fernandez'in durumuna baktıktan sonra oyuna devam etmesinde sakınca görmedi.