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Bu kadarı fazla! Muslera, Ümraniyespor maçında yaptığıyla ağızları açık bıraktı

Spor Haberleri

Galatasaray karşısında deplasmanda öne geçen Ümraniyespor, farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı ancak Muslera akılalmaz bir kurtarışla gole izin vermedi. Uruguaylı kalecinin performansı sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, sarı-kırmızılılar karşısında etkili bir oyun sahaya koyarken, Muslera'nın farkı önleyen kurtarışı büyük sükse yarattı.

MUSLERA GEÇİT VERMEDİ

Karşılaşmanın 15. dakikasında gerçekleştirilen Ümraniyespor atağında, Durel Avounou ceza sahası içinde bomboş pozisyonda topu ağlara gönderemedi. Muslera inanılmaz bir çeviklik göstererek topun önüne kendini atarken, farkın 2'ye çıkmasını önledi.

Bu kadarı fazla! Muslera, Ümraniyespor maçında yaptığıyla ağızları açık bıraktıGörüntü: beIN Sports

Bu kadarı fazla! Muslera, Ümraniyespor maçında yaptığıyla ağızları açık bıraktıGörüntü: beIN Sports

Bu kadarı fazla! Muslera, Ümraniyespor maçında yaptığıyla ağızları açık bıraktıGörüntü: beIN Sports

Bu kadarı fazla! Muslera, Ümraniyespor maçında yaptığıyla ağızları açık bıraktıGörüntü: beIN Sports

KURTARIŞI GÜNDEME OTURDU

Bu performansı sonrası Galatasaray'ın deneyimli eldiveni Muslera, sosyal medyada gündem oldu. Muslera'nın şampiyonluk yolunda kritik bir kurtarışa imza attığını belirten sarı-kırmızılılar, Uruguaylı kaleciyi yere göğe sığdıramadı.

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