Bu kadarı fazla! Muslera, Ümraniyespor maçında yaptığıyla ağızları açık bıraktı

Galatasaray karşısında deplasmanda öne geçen Ümraniyespor, farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı ancak Muslera akılalmaz bir kurtarışla gole izin vermedi. Uruguaylı kalecinin performansı sosyal medyada gündem oldu.